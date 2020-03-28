Администрация города Уфы обратилась к жителям старшего поколения — тем, чей возраст старше 65 лет. Обращение касается правил карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Текст обращения опубликован на официальном сайте мэрии.

«Уважаемые уфимцы старшего поколения! Дорогие друзья! Сегодня во всем мире распространение коронавируса идет стремительно быстро. Благодаря принимаемым мерам руководства страны и республики ситуация находится под контролем. Вчера главой Республики Башкортостан Радием Хабировым утверждены дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. В документе прописаны меры по соблюдению режима самоизоляции на дому гражданам в возрасте старше 65 лет. Потому что именно вы находитесь в группе повышенного риска заражения.

В связи с этим, администрацией Уфы также внесены изменения в постановление по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. Мы настоятельно рекомендуем всем не выходить из дома без особой нужды. И главное – ограничить общение с людьми. Это большой риск. Как говорили наши предки: «Һаулыҡ – ҙур байлыҡ!» («Здоровье – главное богатство»). Все зависит от нас самих!

Соблюдать домашний режим также необходимо гражданам, которые имеют хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и всем, у кого снижен иммунитет. Просим вас воздержаться от посещения общественных мест. Они тоже создают угрозу заражения. По вопросам оказания консультативной помощи можно обратиться в городской колл-центр по телефону: 8-800-250-56-04. Звонки принимаются круглосуточно.

Особого внимания в эти нелегкие дни требуют наши родители, дедушки и бабушки. Звоните им чаще, узнавайте, как у них дела и нужно ли им что-нибудь. Они ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. По возможности воздержитесь в эти дни от личных встреч с ними. Взаимовыручка всегда важна, сегодня она жизненно необходима! Очень многое сейчас зависит от личной сознательности и ответственности каждого из нас. Давайте поддержим друг друга и все вместе позаботимся о тех, кто рядом!».