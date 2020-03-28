Фото: pixabay.com В Сибае носитель коронавируса торговал на рынке, покупателям надо срочно изолироваться Фото: pixabay.com

В Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4.

Известно, что продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей обычной деятельности. Сегодня он уже находится в больнице, диагноз «новая коронавирусная инфекция» у него подтвержден.

К жителям Сибая и Баймакского района, которые покупали на этом рынке, обратились на брифинге с просьбой срочно самоизолироваться и сообщить свои данные.

«Уважаемые жители Сибая и Баймакского района, особенно те, кто приобретал 22 марта, в воскресенье, продукты на местном рынке в мясном павильоне на месте № 37, просьба сообщить ваши данные либо на нашу многоканальную линию, либо в Центральную городскую больницу г. Сибая. С целью наиболее быстрого полноценного охвата возможных лиц, которые контактировали с ними, мы обращаемся к вам», — сказал министр здравоохранения республики Максим Беляев.

Те, кто покупал продукты у данного продавца, должны о себе сообщить на горячую линию Минздрава (8 347 286 58 27, 8 347 279 91 20).