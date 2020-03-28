Фото: Валерий Шахов Почтовые отделения Башкирии переходят на особый режим работы из-за угрозы коронавируса Фото: Валерий Шахов

Для минимизации посещений почтовых отделений клиентами и сокращения риска возможного инфицирования клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почтовые отделения Башкирии будут работать в особом режиме.

С понедельника 30 марта по среду 1 апреля все отделения почтовой связи в Башкирии будут закрыты для посещения. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будет вестись в обычном режиме.

В четверг и пятницу 2 и 3 апреля почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику.

Доставка пенсий и пособий будет обеспечена в установленные сроки.

«В настоящее время Почта России совместно с правительством РФ прорабатывают вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях — с 30 до 60 дней. Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение», — пояснил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Соответственно, компания не может полностью остановить свою работу. Одной из главных задач федерального почтового оператора в сложившейся ситуации остается обеспечение доступности почтовых услуг.

Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами компании и готова оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку посылок и писем.