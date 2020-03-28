Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73 ↓

EUR 85.73 ↑

28 марта Суббота

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Почтовые отделения Башкирии переходят на особый режим работы из-за угрозы коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Почтовые отделения Башкирии переходят на особый режим работы из-за угрозы коронавируса Фото: Валерий Шахов

Для минимизации посещений почтовых отделений клиентами и сокращения риска возможного инфицирования клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почтовые отделения Башкирии будут работать в особом режиме.

С понедельника 30 марта по среду 1 апреля все отделения почтовой связи в Башкирии будут закрыты для посещения. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будет вестись в обычном режиме.

В четверг и пятницу 2 и 3 апреля почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику.

Доставка пенсий и пособий будет обеспечена в установленные сроки.

«В настоящее время Почта России совместно с правительством РФ прорабатывают вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях — с 30 до 60 дней. Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение», — пояснил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.
Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Соответственно, компания не может полностью остановить свою работу. Одной из главных задач федерального почтового оператора в сложившейся ситуации остается обеспечение доступности почтовых услуг.

Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами компании и готова оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку посылок и писем.

Галина Бахшиева
Теги: Почта России, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии до 5 апреля закрываются магазины, парикмахерские, салоны красоты
Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в Указ о режиме повышенной готовности на территории республики. С 28 марта по 5 апреля приостанавливается рабо
Прибыль организаций Башкирии в 2019 году снизилась до 223,5 млрд рублей
Организации Башкирии получили в 2019 году прибыль на 223,5 млрд рублей — 88,5% к уровню 2018 года, сообщает Башстат. В 2018 году прибыль организаций Башк
В Башкирии пациентка с коронавирусом записала видеообращение из больницы
Ляйсан Хакова из Дюртюлей выложила в соцсетях видео, записанное 26 марта из инфекционной больницы. Предположительно, у нее и её сестры диагностирована ко
За несоблюдение карантина в России накажут штрафом до 1 млн рублей
Штраф за несоблюдение карантинного режима в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть