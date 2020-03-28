Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Башкортостан В Башкирии разработчики карьеров оштрафованы за незаконное использование земель Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан выявлены факты нарушения земельного законодательства при добыче общераспространенных полезных ископаемых. По подтвержденным фактам выявленных нарушений были наложены административные штрафы на общую сумму 705 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РБ.

Управлением Росреестра по РБ в 2019 году и за 2 месяца 2020 года было проведено 152 контрольно-надзорных мероприятия по данному направлению. В ходе административных обследований земельных участков выявлено 59 случаев, имеющих признаки нарушения земельного законодательства, из них 38 случаев самовольного занятия, использования без прав, 21 случай нецелевого использования.

Одним из нарушений является то, что полезные ископаемые добывают в границах земельных участков категории сельскохозяйственного назначения без их перевода в другую категорию. Подобные нарушения допускаются как органами местного самоуправления, когда песчано-гравийная смесь, глина и камень используются для развития инфраструктуры сельских поселений, так и хозяйствующими субъектами.

«Использование общераспространенных полезных ископаемых должно осуществляться в границах земельного участка, поставленного на кадастровый учет и имеющего соответствующую категорию (разрешенное использование), — сообщили в Управлении Росреестра по РБ. — Использование же земельного участка для добычи полезных ископаемых для собственных нужд возможно только после оформления в установленном порядке прав на земельный участок и получения от Минэкологии РБ разрешения».

Кроме того, 18 актов административного обследования направлено в Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан, по 2 акта — в ГКУ РБ Управления лесничествами и Управление Россельхознадзора по РБ, а также 7 материалов — в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в нарушении земельного законодательства.

По результатам административных обследований земельных участков проведено шесть проверок соблюдения земельного законодательства, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. Выдано четыре предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

Нарушения выявлены в отношении земельных участков, расположенных на территории Балтачевского, Белорецкого, Бураевского, Зианчуринского, Иглинского, Илишевского, Нуримановского, Стерлитамакского, Хайбуллинского районов.