Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ Общественная палата Башкирии готовит наблюдателей за общероссийским голосованием Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ

Дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ из-за распространения коронавирусной инфекции перенесена на неопределенный срок, однако подготовка к событию уже началась.

27 марта председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина и руководители крупнейших некоммерческих организаций и региональных отделений политических партий подписали соглашения о наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Подписанные соглашения станут гарантией участия активистов в наблюдении.

В числе организаций, которые направят наблюдателей в день общероссийского голосования по изменению в Конституцию РФ:

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан,

Молодежная общественная палата VI созыва при Госcобрании — Курултае Республики Башкортостан,

Ассамблея народов РБ,

Ассоциация молодых депутатов РБ,

Лига молодежной политики Республики Башкортостан,

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака,

Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль»,

Российский Союз Молодежи в Республике Башкортостан,

Башкортостанское региональное отделение Молодежной общероссийской Общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,

региональные отделения партий «Единая Россия», «Патриоты России», «Справедливая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые».

«Список может дополниться, наши двери открыты для всех НКО и политических партий», — отметила Ольга Панчихина, пояснив присутствующим, кто может стать общественным наблюдателем на голосовании по поправкам к Конституции.

Присоединиться к соглашению может любая другая некоммерческая организация, не зарегистрированная в качестве иноагента.

Значимую роль в подготовке общественных наблюдателей сыграет цикл обучающих семинаров, который позволит независимым наблюдателям грамотно отработать в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Обучение будет проводиться на основе методических рекомендаций Общественной палаты России при участии ЦИК РБ, а также регионального отделения по защите избирательных прав «Гражданский контроль» России по Республике Башкортостан.

«В период подготовки к общероссийскому голосованию задача общественников — разъяснять населению те поправки, которые предлагается ввести в Конституцию. Я имею в виду именно разъяснение, а не агитацию и уговаривание», — сказал заместитель директора Московского бюро по правам человека, председатель регионального отделения по защите избирательных прав «Гражданский контроль» по РБ Валерий Аббасов.