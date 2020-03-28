Фото: ИА «Башинформ» В России перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ на июнь Фото: ИА «Башинформ»

Срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня. Об этом сообщили в республиканском Минобре со ссылкой на Рособрнадзор.

Решение принято Министерством просвещения и науки РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля.

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен планируют около 797 тысяч человек. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона девятиклассников.

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов продлены с 1 апреля до 8 апреля. Даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

В настоящее время готовятся проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году.

Проект нового расписания экзаменов в ближайшие дни направят в региональные органы управления образованием вместе с разъяснениями по организации работы в связи с переносом сроков государственной итоговой аттестации.