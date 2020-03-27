В Уфе начали дезинфицировать подъезды и подземные переходы

Фото: Валерий Шахов









Фото: Валерий Шахов

В Уфе в традиционную санитарную пятницу поработали более 15,7 тыс. человек из 3,3 тыс. предприятий и организаций. «Администрация города благодарит уфимцев за участие в субботниках», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако основная часть работы приходится на сотрудников ЖКХ. Коммунальщики вывели на улицы 770 машин: они ворошили снег, расчищали от остатков сугробов дороги и парковочные карманы, расчищали подходы к социальным учреждениям, убирались на остановках.

Во дворах была проведена дезинфекция детских площадок, в подъездах — дверных ручек и мусороприемных камер.

Также в городе начали дезинфицировать подземные переходы.