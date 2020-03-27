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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО

Подразделения Госавтоинспекции в регионах, включая Башкирию, переходят на особый режим работы из-за угрозы коронавируса.

Он предполагает предполагают «минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», отмечается в распоряжении МВД России.

Так, госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут оказываться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью», — отмечается в официальном сообщении ГИБДД.
Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Что касается сдачи на права, то будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого скорректируют графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами.

Нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и стационарных постах ДПС должно быть также минимизировано.

Получить подробную информацию о переходе на особый режим можно на сайте ГИБДД России.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД, коронавирус
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