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Власти Уфы обратились к горожанам с просьбой проявить ответственность из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация уфы

Власти Уфы обратились к горожанам с просьбой проявить ответственность из-за коронавируса Фото: администрация уфы

Власти Уфы призвали горожан к ответственности из-за ситуации с коронавирусом. В своем обращении к жителям и гостям столицы администрация города призывает свести к минимуму общественную и личную активность.

«Безопасность граждан зависит, в первую очередь, от ответственности каждого! Сегодня необходимо соблюдать меры предосторожности, выполнять элементарные предписания и с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Не подвергать риску себя и близких людей!», — говорится в обращении.

В связи с этим гражданам рекомендуется не покидать пределы города, чтобы навестить родственников, проживающих в других населенных пунктах республики, воздержаться от дальних поездок. А также не посещать торговые центры и парки, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей.

«В данный момент во главе угла стоит забота о своем здоровье и своих близких. Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью», — призывает руководство.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, обращение к гражданам, администрация Уфы
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