Фото: pixabay.com Песков подтвердил случай заражения коронавирусной инфекцией в Кремле Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусной инфекцией, и добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.

«В администрации выявлен случай коронавируса, это соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», — заявил он. — Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности»,

Как сообщил пресс-секретарь Путина, ему известно об одном случае коронавируса. О втором случае ему ничего не известно.

На вопрос, контактировал ли заболевший с Владимиром Путиным, он ответил: «Нет», сообщает РБК.