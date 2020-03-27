Фото: Олег Яровиков В Башкирии предприниматели в условиях кризиса оказывают благотворительную помощь Фото: Олег Яровиков

Руководитель Уральского пружинного завода Денис Лукманов приобрел для нужд Белорецкой городской больницы два аппарата искусственной вентиляции легких, в ближайшие дни ожидается доставка и будет монтаж.

Кроме того, от предприятия в больницу поступят 10 пульсоксиметров и 1000 масок.

«Я чувствую себя ответственным за тот социум, в котором живу и работаю. Сегодня обстоятельства складываются так, что необходимо сплотиться: вместе мы сильнее, и только так сможем преодолеть все трудности», — сказал Денис Лукманов.

Кроме того, он сообщил, что защитные маски шьют на предприятии не только для работников завода, но и для членов их семей. А во время вынужденных каникул их будут доставлять домой по почте.

Ранее стало известно, что уфимский предприниматель Адиль Юлдашев после закрытия клуба «Территория 3000» из-за карантинных мероприятий, подарил клиентам клуба старше 65 лет велотренажеры.

«Мы решили поддержать тех, кому сейчас еще тяжелее. У нас занимаются клиенты разного возраста, среди них есть пожилые люди от 65 лет, которым государственными указами рекомендовано ограничить передвижение вне дома. И это правильно в данной ситуации. Зная наших родителей, активных и всегда молодых, им будет очень сложно эмоционально, не обнять детей и внуков, не сходить в гости к близким и друзьям. Будет сложно и физически. Поэтому мы решили подарить им велотренажеры. Занимайтесь на здоровье, будьте всегда активны, и по окончании данной ситуации в стране мы ждём вас снова в отличной спортивной форме», — написал Адиль Юлдашев на своей странице в Facebook.

Как сообщила «Башинформу» директор по коммуникациям «Фитнес Арены 3000» Эльвира Сафина, всего в клубе 12 постоянных клиентов в возрасте старше 65 лет, которым тренажеры доставят на дом.

«Еще неделю назад, стараясь учесть все возможные варианты дальнейшего развития событий, «Фитнес Арена 3000» с коллегами из компании Les Mills смогли технически реализовать и открыть бесплатный доступ для наших клиентов к 95 онлайн-урокам по восьми направлениям. Таким образом, люди не будут делать вынужденный перерыв в своих тренировках даже в условиях домашнего карантина. Ведь активный образ жизни и хорошая физическая форма — это лучший способ укрепить иммунитет и оставаться здоровым», — сказала Эльвира Сафина.

Предпринимателей в соцсетях поблагодарил Глава Башкирии Радий Хабиров.