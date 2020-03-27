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В Белорецком районе Башкирии открылись два детсада благодаря нацпроекту

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госстроя Башкирии

Фото: пресс-служба Госстроя Башкирии

В Белорецком районе Башкирии одновременно открылись сразу два новых детсада, каждый из которых рассчитан на 140 мест, сообщили в Госкомитете РБ по строительству и архитектуре.

Строительство детсадов в селах Инзер и Абзаково стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Госаказчиком строительства дошкольных учреждений выступило Управление капитального строительства Башкирии.

«Для жителей Абзаково – это первый детский сад за всю историю села. Общая площадь объекта составляет около 2 тысяч квадратных метров. В абзаковский детсад уже записан 141 ребенок от 1,5 до 6,5 лет. Очереди на посещение детсада детьми в возрасте от трех до семи лет — нет, — подчеркнули в пресс-службе Госстроя Башкирии. — В Инзере, несмотря на наличие двух детских садов, 150 детей от 3 до 7 лет стояли в очереди, но сейчас, с вводом нового детсада, эта очередь ликвидирована. Общая площадь детского сада в селе Инзер — немногим более двух тысяч квадратных метров».
Как отметил врио главы Белорецкого района Андрей Иванюта, открытие сразу двух новых детских садов — очень важное и долгожданное событие для муниципалитета.

«С введенными объектами у нас появилось 34 новых рабочих места. Педагогический коллектив воспитателей пополнили специалисты новых для сел профилей — появился логопед и инструктор по физической культуре для детей с ограниченными физическими возможностями, — заявил он. — От всей души поздравляю жителей Инзера и Абзаково с этим замечательным событием».
Детсады в Абзаково и Инзере двухэтажные. В них предусмотрены помещения для групп, пищеблок, медпункт, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также комнаты коррекционно-развивающих занятий и другие помещения.

Работы по благоустройству территории детсадов планируется завершить в мае этого года.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, демография, детсад
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