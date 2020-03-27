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В Минздраве Башкирии рассказали об изменениях в работе медучреждений из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии рассказали об изменениях в работе медучреждений из-за коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вводятся некоторые ограничения в работе медучреждений в связи распространением новой коронавирусной инфекции. По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, в первую очередь изменения коснутся плановой диспансеризации и плановых профилактических осмотров, их на некоторое время отменят. Также по распоряжению правительства и министерства здравоохранения России временно перестанут работать дневные стационары.

«Это делается для того чтобы не допустить скученности и постоянного движения пациентов, — объяснил такое решение глава ведомства. — Также мы переходим на выписку льготных лекарственных препаратов на 3 месяца, чтобы минимизировать вопросы обращения наших льготников в поликлинику. Все остальные атрибуты работы медицинских учреждений, поликлиник остаются прежними — это и неотложной приём, и прием по иным остростоящим вопросам, связанных с состоянием здоровья жителей нашей республики».
Министр также добавил, что никто в республике без медицинской помощи не останется.

«Отмененных плановых операций у нас пока нет. Единственно, мы усилили эпидемический контроль. То есть лица, которые прибыли из-за рубежа, в ближайшие две недели будут ограничены в плановом оказании медицинской помощи. Все запланированные виды оперативного вмешательства, госпитализации будут оказываться после окончания срока самоизоляции или карантина. Если же случится так, что данная категория пациентов нуждается в экстренной помощи, такую помощь они получат 100% без каких-либо ограничений. В этих целях у нас перепрофилируются стационары, в частности, больница в Демском районе Уфы. Как правило, это многопрофильные госпитали для инфекционных больных, которые включают в себя и отделение хирургии, и травматологии. Есть и акушерско-гинекологический стационар, где на помощь медиков могут рассчитывать даже будущие мамы, в случае заболевания коронавирусной инфекцией», — отметил Максим Забелин.
В прежнем режиме продолжат работу и Республиканский онкологический диспансер, и Кардиоцентр.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, коронавирус
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