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В Башкирии к исследованию тестов на коронавирус подключатся частные клиники

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии к исследованию тестов на коронавирус подключатся частные клиники Фото: Ксения Калинина

Частные клиники республики подключатся к исследованию тест-систем на выявление новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 30 марта, в коммерческих медучреждения начнется обучение персонала. Об этом на ежедневном брифинге в региональном Минздраве сообщила заместитель главврача «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Мария Скотарёва.

«Решение принято для того, чтобы увеличить число обследованных лиц, — объяснила спикер. — Для этого частной медорганизации необходимо иметь оборудование и компетентный персонал».

Также на брифинге уточнили, что обучение будет проводиться совместно с клиникой БГМУ.

Помимо этого министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обозначил, что сегодня на базы государственных аптек поступило более 400 тысяч медицинских масок. В первую очередь они пойдут на защиту врачей и тех, кто находится на «передовой» в борьбе с Covid-2019. Далее средства защиты отправятся к органам власти и затем поступят в крупные аптеки региона. Продажа масок в одни руки будет ограничена из-за недобросовестной перепродажи товара в дальнейшем.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, тест, исследование
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