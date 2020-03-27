Фото: https://pixabay.com Число зараженных коронавирусом в России превысило 1000 человек Фото: https://pixabay.com

За последние сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 регионах страны. Общее количество зараженных увеличилось до 1036 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 45 человек., сообщает Роспотребнадзор.

По данным эпидемиологического расследования, заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. ﻿

В Башкирии зарегистрировано четыре случая заболеванием Covid-19. Один из них ребенок.

Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03

Оперативные данные по коронавирусу в стране: стопкоронавирус.рф