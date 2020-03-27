Житель Уфы обратился в мэрию с предложением реконструировать свой магазин в крематорий

В Уфе мужчина обратился в администрацию города для организации общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу создания крематория. Он предлагает использовать собственное нежилое здание, а точнее магазин в качестве крематория.

В обращении говорится, что здание на севере Уфы в Новоалександровке по улице Циолковского, 48 с площадью в 637,5 кв. метров расположено на земельном участке площадью 1749 кв. метров. Этот земельный участок имеет вид разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения.

«Я намереваюсь принадлежащее мне здание магазина реконструировать в крематорий, для чего мне нужно изменить разращённое использование земельного участка с «для объектов общественно-делового значения» на «крематории». Земельный участок расположен в территориальной зоне КП-2. В этой зоне «крематории» являются условно разрешенным видом использования», — сообщается в обращении.

В связи с этим инициатор обращается в администрацию провести общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования участка с «для объектов общественно-делового значения» на «крематории».