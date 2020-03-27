В Башкирии отменили выездные регистрации заключения браков

В Башкирии отменили выездные регистрации браков, а также государственную регистрацию рождения детей (церемонию обряда имянаречения). Мера направлена на борьбу с распространением COVID-19. Выездные мероприятия отменены на неопределенный срок.

В Госкомюсте РБ сообщили, что зарегистрировать брак в ЗАГСе можно только при условии, что на церемонии будет не более десяти человек, включая сотрудников учреждения. А для лиц, желающих торжественно пожениться, предлагают перенести церемонию на более поздний срок.

В ведомстве напомнили, что заявления о регистрации рождения, заключения или расторжения брака, усыновления (удочерения), смерти можно подать через портал госуслуг.

Телефоны горячей линии Госкомитета РБ по делам юстиции: 8 (347) 237-67-81, 8 (347) 248-54-70, 8 (347) 248-74-20.