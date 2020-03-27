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МФЦ Башкирии на неделю приостанавливают прием граждан

ОБЩЕСТВО

С 30 марта все офисы МФЦ Башкирии прекращают свою работу. Прием и выдача документов приостанавливаются до 3 апреля включительно из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято в соответствии с президентским указом об объявлении нерабочих дней в стране, сообщается на официальном сайте РГАУ МФЦ.

Уже сейчас желающие могут оформить предварительную запись на прием с 4 апреля через личный кабинет на официальном сайте, а также на портале «Госуслуги».

ИА «Башинформ»
Теги: МФЦ
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