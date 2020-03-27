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В Башкирии пациентка с коронавирусом записала видеообращение из больницы

ОБЩЕСТВО

Ляйсан Хакова из Дюртюлей выложила в соцсетях видео, записанное 26 марта из инфекционной больницы. Предположительно, у нее и её сестры диагностирована коронавирусная инфекция. Сестра находится в той же палате, её видно в кадре.

«То, что мы в реанимации и под какими-то аппаратами лежим, — это неправда. Мы в люксовой палате, у нас есть телевизор, чайник, душевая кабина. Чувствуем себя прекрасно, температура нормальная. У нас взяли все анализы — кровь, мочу, рентген, ЭКГ — все без патологий. Каждое утро мы принимаем капсулу [коммерческое название противовирусного препарата — прим. ИА «Башинформ»]. Диагноз свой я своими глазами не видела», — сказала Хакова.

Девушки приехали из круиза. Уехали — когда все границы были открыты. По словам автора видео, они сами позвонили медработникам и попросили взять у них анализы, режим карантина не нарушали, перешли на карантин сами.

«Люди сливают недостоверную информацию, с нашими персональными данными, адресами. Это нарушение наших прав. Не надо ничего сочинять. Мы себя чувствуем хорошо», — сказала Хакова.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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