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Учалинский ГОК вложил более 370 млн рублей в очистные сооружения

ОБЩЕСТВО

В АО «Учалинский ГОК» продолжается строительство второй очереди очистных сооружений промышленных сточных вод Учалинской промплощадки. На реализацию экологического проекта уже направлено порядка 376 млн рублей. На площади в 7 га возводится более десятка объектов, которые ежесуточно будут очищать до 25 тысяч кубометров шахтных и подотвальных вод.

По технологии промышленные стоки будут проходить две стадии нейтрализации известковым молоком, отстаивание в радиальных отстойниках и в пруде-стабилизаторе. На всех ступенях очистки запланировано откачивание осаждаемых в воде частиц на действующую станцию нейтрализации – в узел обезвоживания осадка. Завершающим этапом станет глубокая доочистка с доведением качества воды до нормативов допустимых сбросов, установленных для водоемов рыбохозяйственной категории.

«На сегодняшний день подняты несколько зданий насосных станций, они уже почти готовы к монтажу оборудования. В здании новой станции нейтрализации мы строим два чана для известкового молока и фундаменты под оборудование. С наступлением летнего периода приступим к увязыванию всех сооружений между собой трубопроводами», — рассказал о текущих работах на стройплощадке заместитель начальника участка водоснабжения и канализации энергоцеха Вадим Алтынбаев.

По завершении строительства всех объектов второй очереди – к 2022 году – очистные сооружения Учалинской промплощадки будут принимать на очистку шахтные воды Учалинского и Ново-Учалинского подземных рудников, подотвальные воды Учалинского месторождения, а также дождевые сточные воды. Стоимость проекта составляет порядка 1,6 млрд рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: Учалинский ГОК
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