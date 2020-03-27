Чем дополнительно могут занять себя школьники во время каникул и дистанционного обучения?
Чем дополнительно могут занять себя школьники во время каникул и дистанционного обучения? Фото: Валерий Шахов
По всей стране школьники остаются дома — пока каникулах, а после начнется дистанционное обучение.
Минобразования Башкирии подготовило перечень занятий, онлайн-лекций и экскурсий для обучающихся, с помощью которых школьники могут получать дополнительные знания помимо общеобразовательной программы, а также научиться чему-то полезному.