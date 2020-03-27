Чем дополнительно могут занять себя школьники во время каникул и дистанционного обучения?

В Роспотребнадзоре сообщили, будут ли работать во время карантина кафе и рестораны

Сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения республики начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов рассказа