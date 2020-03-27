В Уфе назвали 10 аварийно-опасных участков дорог
В Уфе назвали 10 аварийно-опасных участков дорог Фото: администрация Уфы
В Уфе с аварийно-опасными участками дорог будут бороться камерами видеофиксации нарушений, ограждениями для пешеходов, светофорами и дорожной разметкой, отвечающей нормам. Это приняли городские власти вместе с депутатами Госдумы РФ от Башкирии.
Также специалисты назвали 10 участков проезжей части города, где сконцентрировано большое количество ДТП.
— пересечение улиц Айская-Революционная;
— возле школы №44 по улице Революционной;
— пересечение проспекта Октября и улицы имени Округа Галле;
— возле гимназии №115 на проспекте Октября, пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР;
— возле школы №117 на 50 лет СССР;
— пересечение улиц Ульяновых-Калинина;
— возле лицея №62 по улице Ульяновых;
— пересечение улиц Первомайская-Коммунаров и Вологодская-Кольцевая.
В частности, в прошлом году на перекресте Галле и проспекта Октября зарегистрировано 11 аварий (две – с участием детей). Пострадали тогда 16 человек. А на перекрестке проспекта Октября и 50 лет СССР в 13 ДТП пострадали 32 человека.