Весенний призыв в армию из-за короновируса не переносится
Весенний призыв в армию из-за короновируса не переносится Фото: администрация Уфы
Весенний призыв в армию из-за коронавируса переносить не планируется, сообщили в Минобороны РФ. Набор новобранцев будет традиционно проходить с 1 апреля по 15 июля. Перед отправкой в армию всех призывников протестируют на коронавирус. Чтобы предотвратить заражение, в войсках проводятся круглосуточные профилактические мероприятия, а также организуют постоянный контроль, заверили в республиканском военкомате.