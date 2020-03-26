Весенний призыв в армию из-за короновируса не переносится

Весенний призыв в армию из-за коронавируса переносить не планируется, сообщили в Минобороны РФ. Набор новобранцев будет традиционно проходить с 1 апреля по 15 июля. Перед отправкой в армию всех призывников протестируют на коронавирус. Чтобы предотвратить заражение, в войсках проводятся круглосуточные профилактические мероприятия, а также организуют постоянный контроль, заверили в республиканском военкомате.

ИА «Башинформ»

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