27 марта Радий Хабиров проведет онлайн-брифинг по вопросам поддержки экономики
Фото: glavarb.ru
27 марта Радий Хабиров проведет онлайн-брифинг по вопросам поддержки экономики Фото: glavarb.ru
В пятницу, 27 марта, глава Башкирии Радий Хабиров проведет онлайн-брифинг по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса. Брифинг будет транслироваться в Youtube-канале правительства республики. Начало в 14.00.
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