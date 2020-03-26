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«Газпром трансгаз Уфа» – уникальное предприятие по уровню социальных льгот и гарантий

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Газотранспортное предприятие по праву является одним из самых востребованных мест работы для жителей Башкортостана. И это вполне объяснимо. Таким количеством социальных гарантий, как в «Газпром трансгаз Уфа», в республике могут гордиться единицы, а средняя заработная плата в компании почти в два раза превышает региональные показатели. В свою очередь, благодаря слаженному труду коллектива «Газпром трансгаз Уфа», как и прежде, является гарантом энергетической безопасности и надежного газоснабжения Башкортостана.

Приоритеты социальной политики на предприятии и итоги выполнения обязательств Коллективного договора в минувшем году обсуждались сегодня на корпоративной конференции в формате видео-конференц связи. Высокую оценку работе предприятия дали заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Кирилл Богуш и председатель Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза РФ Валерий Сафиханов, принявшие участие в мероприятии.

– Компания не забывает, что за успехами, конечно же, стоят люди. Руководством проводится системная и масштабная работа по сохранению социальных льгот и гарантий, – отметил в своем выступлении генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. – Кроме того, за 2019 год, помимо ежегодной индексации заработной платы всех категорий работников, в октябре на 15 % повышены тарифные ставки рабочих, а с 1 января этого года на 3 % вновь возросли оклады у коллектива.
В прошлом году на социальные выплаты направлено 328 млн. рублей. Предприятие увеличило объемы поддержки многодетных семей и семей, в которых воспитываются инвалиды, а также пенсионеров, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, произведена компенсация расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и посещение работниками физкультурно-оздоровительных комплексов.

Как и прежде, организовывается отдых и реабилитационно-восстановительное лечение работников, пенсионеров и членов их семей. В санаториях и профилакториях по путевкам от Общества в минувшем году отдохнули около пяти тысяч человек, треть из них – дети.

Одним из главных инструментов социальной политики для ООО «Газпром трансгаз Уфа» остается решение жилищного вопроса. С момента реализации Корпоративной программы жилищного обеспечения ею воспользовались более тысячи семей, в том числе 85 – в 2019 году.

Серьезная социальная поддержка и сотрудничество с ведущими университетами республики способствует притоку молодежи. Только в 2019 году на работу в ООО «Газпром трансгаз Уфа» поступили 63 выпускника вузов, прежде всего УГАТУ и УГНТУ. Быстрой интеграции молодежи в рабочий процесс помогает институт наставничества, который на сегодняшний день состоит из 140 профессионалов своего дела.

В 2019 году предприятие получило ряд почетных наград регионального уровня. Общество было удостоено Гран-при конкурса «Лучшая организация высокой социальной эффективности». Кроме того, «Газпром трансгаз Уфа» признано в республике лучшей организацией для работающих матерей.

В ходе конференции выступили руководители филиалов, молодые специалисты, представители производственных подразделений. Был заслушан отчет о работе «Газпром трансгаз Уфа профсоюз», председатель данной организации Максим Свияжский переизбран на новый пятилетний срок.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, социальные гарантии
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