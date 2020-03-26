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Радий Хабиров дал поручения по реабилитации и помощи пострадавшему вахтовику из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

Радий Хабиров дал поручения по реабилитации и помощи пострадавшему вахтовику из Башкирии Фото: социальные сети

Сегодня на «Здравчасе» глава Башкортостана попросил доложить о ситуации с жителем села Бакалы Рамилем Инсафутдиновым, который, будучи на вахте в Нефтеюганске, получил на работе тяжелые травмы. Агентство «Башинформ» писало, что 45-летний Рамиль 17 февраля производил высотные сварочные работы и упал с восьмиметровой высоты. В результате мужчина получил тяжелые травмы на производстве: открытый перелом бедра, перелом лучевой кости, разрыв лонного сочленения, перелом крестца. Пострадавшему пришлось ампутировать руку, провели операцию на ноге, готовят к операции на тазобедренные суставы.

10 марта на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров в связи с этим происшествием дал ряд поручений и сегодня ему рассказали о ходе их исполнения.

«Мы с семьей Инсафутдиновых постоянно на связи. Четверо детей находятся в социальном приюте. Я сам лично постоянно их посещаю, один ребенок с диагнозом ДЦП находится у себя дома с бабушкой, они также под постоянным контролем и у них все нормально, обеспечены всем необходимым. Супруга больного также постоянно на связи, Рамиль сейчас получает лечение, супруга говорит, что скоро ожидается выписка и они вернутся домой. Будем им помогать», — доложил глава администрации Бакалинского района Александр Андреев.
Министр здравоохранения республики Максим Забелин добавил, что пациент из-за тяжелых травм был нетранспортабелен.
«С коллегами мы на связи, он получает все необходимое лечение и лекарства. Как только он приедет в республику, мы подключим все ресурсы по его реабилитации».
Глава Башкортостана дал поручение перевезти Рамиля в республику, как только появится такая возможность в силу его физического состояния, и провести весь необходимый курс лечения.
«Еще раз напоминаю, что я давал поручение главе Бакалинского района найти хорошую работу и трудоустроить его. Он уже, к сожалению, не сможет выполнять физическую работу, потому что остался без руки. У него пятеро детей, их кормить надо, ему надо менять жизнь, надо помогать и ему, и семье, и детям. Мы своих не бросаем», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, вахтовики, несчастный случай на производстве, Здравчас, ЧП
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