93-летний танкист из Башкирии сел за рычаги танка Т-72Б3 на полигоне под Оренбургом

Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov/, пресс-служба ЦВО





Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov/, пресс-служба ЦВО

93-летний житель Белебея, участник Великой Отечественной войны Габдрауф Саляхович Гареев сел за рычаги танка Т-72Б3 на полигоне под Оренбургом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Во время войны он был механиком-водителем легендарного танка Т-34. В прошлом году ветеран-танкист вспомнил фронтовую молодость — проехал на танке, сообщал «Башинформ». Его давнюю мечту помог исполнить врио главы региона Радий Хабиров.

В этом году командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа совместно с правительством Башкортостана организовали поездку ветерана на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где проходят учебно-боевые занятия с экипажами танков мотострелковой бригады и курсантами Казанского высшего танкового командного училища.

Для ветерана провели экскурсию по воинской части, подарили ему от имени танкистов ЦВО уникальный шлемофон с позывным фронтовика. После инструктажа по требованиям безопасности ветеран исполнил свое давнее желание — сел за рычаги современного танка Т-72 последней модификации Б3 и на практике оценил его боевые возможности.

﻿«Буквально в течение 15 минут Габдрауф Саляхович разобрался в управлении и дальше изящно побороздил гусеницами полигон, вспомнив молодость. Вот на таких людей, активных, жизнерадостных, энергичных надо равняться!», — написал об этом в соцсетях Радий Хабиров.

Ветерану также показали выполнение боевых стрельб экипажами танков, он дал военнослужащим напутственные слова, призвав быть всегда верными Отечеству, и поблагодарил за возможность посетить танковое подразделение.

﻿«Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — отметил Габдрауф Гареев.

Габдрауф Саляхович Гареев родился 14 апреля 1926 года. В 17 лет попал на фронт. В начале службы был прожектористом, освещал небо, помогал зенитчиком. Через полгода был отобран механиком-водителем танка Т-34. В 1945 году получил тяжелое ранение и контузию в боях за освобождение Варшавы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, а также боевыми и юбилейными медалями. Является почетным жителем города Белебея Республики Башкортостан.