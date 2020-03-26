В рейтинг учебных заведений и научных центров мира вошли четыре вуза Башкирии

В рейтинг SCImago Institutions Rankings 2020 вошли четыре вуза республики.

Всего в рейтинге учебных заведений и научно-исследовательских центров со всего мира представлено 7026 ведущих университетов мира и научных организаций, в том числе 136 российских вузов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский государственный авиационный технический университет заняли в этом рейтинге одинаковое 55 место среди российских университетов и 823 место среди высших учебных заведений планеты.

Башкирский государственный университет — на 61 месте в России и на 834 в мире, Башкирский государственный медицинский университет — на 79 и 858 соответственно.

SCImago Institutions Rankings — это рейтинг учебных заведений и научно-исследовательских центров со всего мира. Он оценивает вузы и научные организации на основе независимых источников — по информации из международных баз данных за последние пять лет. Рейтинг построен на критериях, оценивающих научно-исследовательскую работу; инновационную деятельность; социальное воздействие.