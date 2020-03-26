Фото: ИА «Башинформ» Как будут работать детские сады во всероссийскую нерабочую неделю Фото: ИА «Башинформ»

С 28 марта по 5 апреля детские сады Башкирии будут закрыты. Это связано с объявлением президента России Владимира Путина о нерабочих днях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако в республике по решению главы Радия Хабирова и министра образования региона Айбулата Хажина, в дошкольных учреждениях организуют дежурные группы.

«Они будут разновозрастными, — уточнил министр образования РБ. — Санэпидрежим будет соблюдаться, как и прежде. В первую очередь это делается для тех мам и пап, которые будут работать в эту неделю».

Напомним, после заявления главы государства школьные каникулы в республике продлили до 6 апреля. Далее процесс обучения будет вестись дистанционно.