Фото: ИА «Башинформ» В Роспотребнадзоре сообщили, будут ли работать во время карантина кафе и рестораны Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения республики начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов рассказал, будут ли работать во время карантина кафе и рестораны.

«Закрытие этих учреждений не прописано ни одним документом Роспотребнадзора, не предусмотрено это и в указах главы республики. Рестораны и ряд других учреждений не относятся к потенциально эпидемиологически опасным объектам. Так как количество человек в них минимальное, а запрет установлен на более чем 50 человек», — отметил представитель ведомства.