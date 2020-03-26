Фото: Олег Яровиков Куда жаловаться жителям Башкирии на нарушителей карантина по коронавирусу Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии могут сообщить о нарушителях режима карантина по новой коронавирусной инфекции по любому телефону горячей линии: 8-800-775-00-14 или 8-800-201-89-03. Вся информация стекается в региональное управление, МВД, министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

«Акты вместе со специалистами Роспотребнадзора будут составляться на месте. Затем, после завершения режима самоизоляции, эти люди будут приглашаться на заседания административной комиссии для наложения штрафных санкций», — уточнил на ежедневном брифинге начальник отдела республиканского Роспотребнадзора Олег Мавлютов.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрия Мельникова, сегодня в регионе работает 217 мобильных групп по обходу граждан на карантине. В них входят 783 сотрудника различных ведомств.

«Уже завтра количество подобных групп увеличим в Уфе, после привлекать соцработников и волонтеров будем и в других муниципалитетах», — сообщил Мельников.

Из 5190 самоизолированных рабочие группы уже обхватили обходами. Из них 2201 – находятся дома, 129 граждан – нарушают режим карантина, то есть выходят из жилища. 1173 человека – вовсе не находились дома. По всем нарушителям составлены протоколы и отправлены в Роспотребнадзор и МВД.