Фото: https://pixabay.com Число зараженных коронавирусом в России возросло до 840 человек Фото: https://pixabay.com

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 182 в 18 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Общее число заболевших составило 840, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Из них 38 человек выздоровели.

«Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — отмечается в сообщении оперативного штаба. Речь идет о двух пациентах в возрасте 73 и 88 лет.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

В Башкирии зарегистрировано четыре случая заболеванием Covid-19. Один из них ребенок.

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