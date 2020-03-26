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Госсобрание Башкирии готовится принять законы по борьбе с коронавирусом

ПОЛИТИКА

Законодательные решения в связи с распространением коронавируса будут приняты не только на федеральном, но и на региональном уровне. Об этом заявил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. По его словам, ситуация требует оперативных решений, как в условиях военного времени.

«Парламент Башкортостана готовится к принятию самостоятельных решений, нацеленных на профилактику и предотвращение распространения коронавируса. Мы ведем консультации с органами исполнительной власти, совместно готовим решения. Очевидно, что одним из первых среди них станет внесение изменений в бюджет республики в связи с пандемией коронавируса. На необходимость этого указал Глава Башкортостана. После подготовки документов профильным ведомством парламент оперативно рассмотрит законопроект», — пояснил председатель Госсобрания.
Напомним, что на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, максимальное наказание предусмотрено до семи лет лишения свободы. Рассматривается законопроект о возможности приема пациентов в онлайн-режиме. Уже оперативно принят и поддержан Советом Федерации закон о заморозке цен на лекарства в условиях эпидемий.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, коронавирус
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