Госсобрание Башкирии готовится принять законы по борьбе с коронавирусом
Законодательные решения в связи с распространением коронавируса будут приняты не только на федеральном, но и на региональном уровне. Об этом заявил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. По его словам, ситуация требует оперативных решений, как в условиях военного времени.
«Парламент Башкортостана готовится к принятию самостоятельных решений, нацеленных на профилактику и предотвращение распространения коронавируса. Мы ведем консультации с органами исполнительной власти, совместно готовим решения. Очевидно, что одним из первых среди них станет внесение изменений в бюджет республики в связи с пандемией коронавируса. На необходимость этого указал Глава Башкортостана. После подготовки документов профильным ведомством парламент оперативно рассмотрит законопроект», — пояснил председатель Госсобрания.Напомним, что на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, максимальное наказание предусмотрено до семи лет лишения свободы. Рассматривается законопроект о возможности приема пациентов в онлайн-режиме. Уже оперативно принят и поддержан Советом Федерации закон о заморозке цен на лекарства в условиях эпидемий.
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