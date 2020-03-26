Фото: Госкомитет РБ по ЧС «Внимание всем»: в республике проводится проверка системы оповещения населения Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 26 марта уфимцев напугал звук электросирен в районе Витаминного завода. Особенно тревожно горожане реагирую на такие сигналы в период пандемии коронавируса. Как рассказали «Башинформ» в пресс-службе госкомитета Рб по ЧС, повода для беспокойства нет. С 24 по 26 марта в Башкирии проводится плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Такая проверка предполагает поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей длительностью до 3 секунд.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.

«Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает основные правила поведения при получении сигнала.

Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «Внимание всем» каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «Внимание всем», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «Внимание всем», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слышали передаваемой информации.