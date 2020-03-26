Фото: Олег Яровиков Весеннее половодье в 2020 году придет в Башкирию раньше на две недели Фото: Олег Яровиков

Толщина льду на реке Белой и Уфа в марте колеблется от 20 до 40 см. По сведениям синоптиков Башгидрометцентра, это ниже нормы в этот период на 20-50 см. Таким образом, весеннее половодье в республику придет раньше обычного. Как говорят специалисты – вода в водоемах региона начнет подниматься на 10-13 дней раньше.

«По данным снегосъемок запас воды в снежном покрове в бассейнах рек Буй и Дема на 30-60% меньше нормы. В целом по бассейну реки Белой составляет 118-122 мм, что на 10-18% меньше средних многолетних значений на весну», — сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

Получается, что реки достигнут максимального уровня к десятым числам апреля. И показатели будут выше нормы на 0,2 метра.