Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.79 ↓

EUR 84.14 ↑

26 марта Четверг

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Профессор УГАТУ вошёл в команду лидеров России

ОБЩЕСТВО

Профессор Уфимского государственного авиационного технического университета Евгений Парфенов вошел в команду, определяющую вектор научно-технологического развития страны.

Подведены итоги конкурса управленцев «Лидеры России» (специализация «Наука») – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В его полуфинале приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России.

Лауреатом конкурса стал доктор технических наук, профессор кафедры теоретических основ электротехники Евгений Парфенов. Он поделился впечатлениями о прошедшем состязании: «В октябре 2019 года был объявлен конкурс «Лидеры России», впервые по специализации «Наука». Я зарегистрировался и в течение трех месяцев проходил тестирование по самым разным параметрам. Например, тесты способностей к пространственному мышлению, анализу числовой, вербальной информации, тесты общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости, а также тест по специализации. Прошедших заочный тур со всей страны пригласили на очный этап в НИТУ МИСиС (Москва). И после завершающего контрольного тестирования нас допустили к работе в группах, по результатам которой экспертное жюри объявило победителей, финалистов и полуфиналистов. Должен отметить, что сам конкурс очень интересный, а его участники — образованные, сильные, инициативные люди, с которыми можно реализовать самые крутые проекты на мировом уровне!».

Профессор Евгений Парфенов руководит командой разработчиков металлических имплантатов с так называемыми «живыми» покрытиями, которые имитируют структуру человеческой кости.

«К ней максимально приближен их физический, химический и биологический состав. Сейчас люди активно пользуются имплантами третьего поколения без покрытий, а наша разработка со специальными медицинскими материалами относится уже к четвертому поколению имплантатов. Специальная последовательность аминокислот «говорит» клеткам: «Ребята, вам сюда». Так что металлический имплантат становится, как своя кость и не болит», – рассказал о своей разработке Евгений Парфенов.

Евгений Владимирович увлекается горными лыжами и «интернетом вещей» – он объединил технику в своем доме в сеть, сделав его «умным». Этому учит и детей – на кафедре организовал научно-технический клуб школьников «Позитроник», где ребята своими руками делают полезные устройства. Для этого получают знания в области программирования, электроники и облачных технологий. Например, они создали онлайн-систему мониторинга показателей пульса для бабушек и дедушек. Этот проект Евгений Парфенов представлял в рамках конкурсного задания «Сердце лидера».

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии коронавирусной инфекцией заразился ребенок
Очередным заразившимся новой коронавирусной инфекцией в Башкирии стал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По сл
В России обнаружили 163 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки на территории России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зафиксированных заболевших COVID-19 возросло до 658
В России будут доплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка семьям с маткапиталом
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно
Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и ввел нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил следующую неделю (30 марта — 3 апрел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть