Профессор УГАТУ вошёл в команду лидеров России







Профессор Уфимского государственного авиационного технического университета Евгений Парфенов вошел в команду, определяющую вектор научно-технологического развития страны.

Подведены итоги конкурса управленцев «Лидеры России» (специализация «Наука») – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В его полуфинале приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России.

Лауреатом конкурса стал доктор технических наук, профессор кафедры теоретических основ электротехники Евгений Парфенов . Он поделился впечатлениями о прошедшем состязании: «В октябре 2019 года был объявлен конкурс «Лидеры России», впервые по специализации «Наука». Я зарегистрировался и в течение трех месяцев проходил тестирование по самым разным параметрам. Например, тесты способностей к пространственному мышлению, анализу числовой, вербальной информации, тесты общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости, а также тест по специализации. Прошедших заочный тур со всей страны пригласили на очный этап в НИТУ МИСиС (Москва). И после завершающего контрольного тестирования нас допустили к работе в группах, по результатам которой экспертное жюри объявило победителей, финалистов и полуфиналистов. Должен отметить, что сам конкурс очень интересный, а его участники — образованные, сильные, инициативные люди, с которыми можно реализовать самые крутые проекты на мировом уровне!».

Профессор Евгений Парфенов руководит командой разработчиков металлических имплантатов с так называемыми «живыми» покрытиями, которые имитируют структуру человеческой кости.

«К ней максимально приближен их физический, химический и биологический состав. Сейчас люди активно пользуются имплантами третьего поколения без покрытий, а наша разработка со специальными медицинскими материалами относится уже к четвертому поколению имплантатов. Специальная последовательность аминокислот «говорит» клеткам: «Ребята, вам сюда». Так что металлический имплантат становится, как своя кость и не болит», – рассказал о своей разработке Евгений Парфенов.

Евгений Владимирович увлекается горными лыжами и «интернетом вещей» – он объединил технику в своем доме в сеть, сделав его «умным». Этому учит и детей – на кафедре организовал научно-технический клуб школьников «Позитроник», где ребята своими руками делают полезные устройства. Для этого получают знания в области программирования, электроники и облачных технологий. Например, они создали онлайн-систему мониторинга показателей пульса для бабушек и дедушек. Этот проект Евгений Парфенов представлял в рамках конкурсного задания «Сердце лидера».