Жителей Башкирии, находящихся за рубежом, просят срочно сообщить в МИД

Всем жителям Башкирии до 14 часов 26 марта необходимо срочно заявить в МИД РФ о своем пребывании за рубежом, напомнил сегодня на совещании в Правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров.

О своих контактных данных можно сообщить на сайте.

Специально для передачи информации действует телефон с WhatsApp +7 917 407 74 84. Данные граждан можно отправить на этот номер телефона.

Также можно обращаться на колл-центр Госкомитета РБ по туризму: 8 800 505 94 56.