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Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
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Жители Башкирии чаще жалуются на отказывающихся изолироваться соседей - колл-центр

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане продолжается работа Единого колл-центра при региональном исполкоме «Единой России» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки характер обращений немного изменился. Больше всего жалоб идет на соседей, которые нарушают требования безопасности и отказываются от самоизоляции. Также население стал волновать вопрос о том, где и как сделать тест на коронавирус. По-прежнему одними из самых популярных остаются темы отсутствия в аптеках медицинских масок и порядок оформления больничных листов.

Более специфичные обращения касаются жалоб на работодателей, которые отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, и работы Уфимского аквапарка в условиях пандемии. Также на телефон горячей линии оставлена заявка от пожилого уфимца на помощь волонтеров в приобретении ему продуктов питания. По договоренности молодогвардейцы придут к пожилому мужчине в понедельник 30 марта.

Напомним, единый колл-центр запустили в регионе по решению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-03.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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