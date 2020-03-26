Фото: Олег Яровиков Каникулы в Башкирии продлеваются до 6 апреля Фото: Олег Яровиков

Каникулы в Башкирии продлеваются до 6 апреля. Об этом сейчас на оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров.

Ранее было заявлено, что дистанционное обучение в школах начнется со 2 апреля. Накануне президент России в своем обращении объявил, что с 28 марта по 5 апреля в стране будет нерабочая неделя. В связи с этим график каникул в Башкортостане также скорректировался.

«Каникулы продлеваем. Для того, чтобы наши дети не болтались, мы хотели их занять. Но поскольку у них родители сейчас дома будут, пусть пообщаются», — отметил Радий Хабиров.

В дошкольных учреждениях будут действовать разновозрастные дежурные группы для детей, чьи родители будут продолжать работу и во время нерабочей недели.