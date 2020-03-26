Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.79 ↓

EUR 84.14 ↑

26 марта Четверг

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии накажут 37 человек, нарушивших режим самоизоляции по коронавирусу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии накажут 37 человек, нарушивших режим самоизоляции по коронавирусу Фото: ИА «Башинформ»

Управление Роспотребнадзора по Башкирии приняло предварительное решение о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении 37 жителей республики, нарушивших 14-дневный срок самоизоляции по коронавирусу.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов.

«Сегодня для рассмотрения дела приглашены четыре человека, на пятницу приглашены 11 человек. На 30 марта девять приглашены, еще девять после того, как у них закончится режим самоизоляции. Там, где были зафиксированы случаи нарушения режима, на этих лиц будут составлены протоколы», — подчеркнул он.
В настоящее время ежедневно сотрудниками управления Роспотребнадзора совместно с представителями автономных некоммерческих организаций социального обслуживания населения проводятся обходы жителей республики, прибывших из-за рубежа, на предмет соблюдения режима самоизоляции.

Число таких обходов на данный момент превышает 300, проводится обработка материалов для решения вопросов о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении тех, кто нарушил 14-дневный срок самоизоляции, резюмировал замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

«Ключевая задача, которая стоит перед нами и муниципалитетами — у нас невысокий уровень дисциплины, повторяю, тех, кто вернулся из-за рубежа и с большей долей вероятности является распространителем коронавирусной инфекции. Это не пустые слова, потому что сам тот факт, что наши заболевшие в республике — 4 человека — все привезли инфекцию из-за рубежа, из Европы, в частности», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
По предварительным данным, до 35 процентов тех, кто вернулся из зарубежных поездок, не соблюдает режим самоизоляции.

«Нам надо наказывать этих людей. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, сильно ужесточающий ответственность за нарушение карантинного режима. Я полагаю, что с высокой долей вероятности он будет принят. В этом случае мы получим дополнительный инструмент воздействия на этих людей, которые безответственны по отношению к себе и окружающим. Но до принятия этого документа я прошу Роспотребнадзор во взаимодействии с правоохранительными органами активнее проводить эту работу, информировать людей».

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, карантин, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии коронавирусной инфекцией заразился ребенок
Очередным заразившимся новой коронавирусной инфекцией в Башкирии стал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По сл
В России обнаружили 163 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки на территории России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зафиксированных заболевших COVID-19 возросло до 658
В России будут доплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка семьям с маткапиталом
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно
Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и ввел нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил следующую неделю (30 марта — 3 апрел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть