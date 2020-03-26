Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии накажут 37 человек, нарушивших режим самоизоляции по коронавирусу Фото: ИА «Башинформ»

Управление Роспотребнадзора по Башкирии приняло предварительное решение о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении 37 жителей республики, нарушивших 14-дневный срок самоизоляции по коронавирусу.

Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов.

«Сегодня для рассмотрения дела приглашены четыре человека, на пятницу приглашены 11 человек. На 30 марта девять приглашены, еще девять после того, как у них закончится режим самоизоляции. Там, где были зафиксированы случаи нарушения режима, на этих лиц будут составлены протоколы», — подчеркнул он.

В настоящее время ежедневно сотрудниками управления Роспотребнадзора совместно с представителями автономных некоммерческих организаций социального обслуживания населения проводятся обходы жителей республики, прибывших из-за рубежа, на предмет соблюдения режима самоизоляции.

Число таких обходов на данный момент превышает 300, проводится обработка материалов для решения вопросов о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении тех, кто нарушил 14-дневный срок самоизоляции, резюмировал замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

«Ключевая задача, которая стоит перед нами и муниципалитетами — у нас невысокий уровень дисциплины, повторяю, тех, кто вернулся из-за рубежа и с большей долей вероятности является распространителем коронавирусной инфекции. Это не пустые слова, потому что сам тот факт, что наши заболевшие в республике — 4 человека — все привезли инфекцию из-за рубежа, из Европы, в частности», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По предварительным данным, до 35 процентов тех, кто вернулся из зарубежных поездок, не соблюдает режим самоизоляции.

«Нам надо наказывать этих людей. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, сильно ужесточающий ответственность за нарушение карантинного режима. Я полагаю, что с высокой долей вероятности он будет принят. В этом случае мы получим дополнительный инструмент воздействия на этих людей, которые безответственны по отношению к себе и окружающим. Но до принятия этого документа я прошу Роспотребнадзор во взаимодействии с правоохранительными органами активнее проводить эту работу, информировать людей».