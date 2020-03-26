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С сегодняшнего дня в сеть аптек «Башфармация» поступят 418 тысяч масок

ОБЩЕСТВО

С сегодняшнего дня в сеть аптек ГУП «Башфармация» поступят 418 тысяч одноразовых медицинских масок. Об этом на оперативном совещании в правительстве по коронавирусу доложил глава регионального Минздрава Максим Забелин. Маски производства группы компаний «Дельрус» будут распределены по всей республике, а также по предприятиям.

«Следующая партия турецких медицинских масок в количестве 700 тысяч штук поступит в регион 30 марта. Также мы ведем переговоры с компанией «Дельрус» о дополнительных поставках», — сообщил Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, потребовал от министра организовать разумное распределение защитных средств, вплоть до ограничения количества масок при выдаче в одни руки.

Руководитель республики поручил довести производство защитных масок в регионе до 50 тысяч в сутки и заранее предусмотреть закупки на расходные материалы.

ИА «Башинформ»
Теги: медицинские маски, аптеки
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