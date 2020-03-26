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В Башкирии мошенники используют коронавирус в корыстных целях

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии мошенники используют коронавирус в корыстных целях Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане появились мошенники, использующие пандемию коронавируса в корыстных целях. Об этом рассказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак на открытии Волонтёрского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. По словам Анны Казак, неизвестные ходят по квартирам и представляются СЭС. Они говорят, что проводят санитарную обработку квартир для профилактики заражения коронавирусом.

«Мы не проводим такой обработки жилья. Обрабатываются только места общего пользования», — предупредила граждан главврач Центра гигиены и эпидемиологии.
Еще одни «предприниматели» звонят в двери жителей Башкортостана, чтобы предложить пройти экспресс-тест на коронавирус. Это, по словам Анны Казак, также действия мошенников. Такие тесты проводятся только в специализированных медицинских учреждениях.
«Сегодня данные тесты можно пройти только в определенных госучреждениях Уфы и Нефтекамска. На дому анализы не выполняются», — подчеркнула Анна Казак.
Напомним, совместный Волонтёрский центр «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса создан 25 марта. В его состав вошли активисты «Единой России», ОНФ, общественных организаций «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России». Возглавил Центр и.о. руководителя регионального отделения МГЕР Оскар Лютов.

Главная задача центра — всесторонняя поддержка наиболее уязвимых категорий населения. Это люди старшего поколения, одинокие, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Волонтеры по телефонам принимают звонки от людей со всей республики, выясняют их потребности в продуктах питания, лекарствах. После этого информация передается в местные партийные отделения, просьбы выполняют волонтеры из первичных организаций Партии.

Оставить заявку на оказание помощи можно, позвонив по круглосуточному телефону 8 800 201 89 03.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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