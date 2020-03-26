Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поручил всем чиновникам тестироваться на коронавирус Фото: Олег Яровиков

Глава Республики Башкортостан поручил всем чиновникам тестироваться на коронавирус. Такая мера необходима в связи с тем, что представителям власти сегодня приходится больше всех общаться с людьми. Радий Хабиров заявил, что он первый сдаст тест уже сегодня.

«Вы это делаете не для себя, а для того, чтобы не распространять инфекцию дальше», — отметил глава республики.

Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что тестов для здоровых людей пока не хватает. Они нужны в первую очередь для пациентов, прибывших из-за рубежа. Новые расходные материалы появятся с понедельника.

«Но для членов правительства тесты есть. Сегодня возьмем у каждого из них», — пообещал глава республиканского Минздрава.