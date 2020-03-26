Башкирия в федеральных СМИ: У «Салавата» есть недосказанность; в лидерах по частным домам

Власти помогут россиянам обзавестись собственными домами. В России по строительству частных домов лидируют Башкирия и еще два региона.

От вируса — в деревню? «Российская газета» сообщает, что Минстрой разработал проект программы по развитию индивидуального жилищного строительства. Сейчас, как указывается в документе, россияне ежегодно за свой счет возводят 250-270 тысяч домов средней площадью в 130-140 кв. метров. Это 40-45% всего нового жилья. При этом, пишет газета, «примерно 40% частных домов строится в 10 регионах России, лидируют Московская область, Краснодарский край и Башкортостан». Вместе с тем, по данным соцопроса, обзавестись личным коттеджем в 5-летней перспективе хотели бы 3 млн семей. При нынешних объемах строительства этот спрос будет удовлетворен не менее чем за 19 лет, отмечают в Минстрое. Программа, рассчитанная на 2020-2024 годы, должна увеличить объемы строительства индивидуальных домов с нынешних 30-36 млн кв. м в год до 40 млн кв. м. В издании отмечают также, что к концу марта в стране появился небывалый интерес к аренде загородных домов. Так, в Московской области спрос на аренду в 2 раза превышает прошлогодний, в Ленинградской области — в 2,3 раза. В ЦИАН прирост запросов на аренду увеличился за три недели марта в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а 21-22 марта число запросов на аренду дач подскочило в 4-5 раз.

Жители Башкирии берут больше автокредитов. «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальное бюро кредитных историй» информирует, что за первые два месяца этого года в России выдача кредитов на покупку автомобилей выросла на 15,9% и составила 128,3 тыс. При этом наибольший объем выданных автокредитов в январе-феврале отметили в Москве (10,1 тыс. ед.), Московской области (7,8 тыс.), Санкт-Петербурге (7,6 тыс.), Татарстане (6,4 тыс.) и Башкортостане (5,5 тыс.). А наибольший рост выдачи зафиксировали в Белгородской (33,3%) и Омской (29,3%) областях. По мнению экспертов, основной причиной роста выдачи кредитов на покупку авто «стали госпрограммы льготного автокредитования, реализация которых в этом году стартовала с января, тогда как в прошлом году — только с марта».

Вице-президента Адвокатской палаты Башкирии отстранили от должности. Эту новость передали многие федеральные СМИ. В частности, INTERFAX.RU﻿ сообщил, что «суд в Башкирии удовлетворил ходатайство следователей об отстранении от должности вице-президента Адвокатской палаты республики, бывшего президента палаты Булата Юмадилова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями». Отмечается, что суд согласился с доводами следователя о том, что «обвиняемый, находясь в занимаемой должности, может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, которые являются его подчиненными, а также принять меры к сокрытию имеющей значение для уголовного дела документации». По данным следствия, «Юмадилов, занимая должность президента палаты, организовал аренду этой организацией по завышенным ценам двух помещений, которые принадлежали его теще, в результате "было необоснованно израсходовано более 5 млн рублей"».

Оказался боевиком с бомбой. «Лента.ру» продолжает тему минувших выходных и начала этой недели сообщением о том, что «убитый в ходе перестрелки на въезде в Уфу был боевиком запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"». В издании напомнили, что спецоперация была проведена 21 марта, но ее подробности стали известны только 25 марта. «Сотрудники ФСБ остановили легковой автомобиль на въезде в город, но водитель открыл стрельбу из пистолета Макарова. Ответным огнем он был убит. Установлено, что погибший является выходцем из Средней Азии. В автомобиле силовики обнаружили самодельную бомбу с поражающими элементами массой в четыре килограмма, которая была уничтожена на месте в связи с опасностью подрыва при разминировании. По данным ФСБ, боевик намеревался совершить теракт в Уфе», — рассказала подробности интернет-газета.

Евсеев — о самом дорогом «водителе автобуса» в мире. Телеканал «RT» передает, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором отреагировал на новость о том, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — цитирует Евсеева телеканал, заметив, что Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом мира, зарабатывая €3,6 млн в месяц. В «RT» пояснили, что «болельщики часто называют «Атлетико» и «Уфу» «автобусами» из-за оборонительного стиля игры».

Как футбольный мир сплотился на фоне пандемии коронавируса, рассказали «Известия». В издании говорится, что все национальные первенства и международные турниры приостановлены, а игроки вынуждены сидеть дома. Но они не унывают и придумывают себе развлечения — чеканят рулоны туалетной бумаги, участвуют в челленджах и готовятся к компьютерному Евро. Так, в чемпионате Европы среди профессиональных спортсменов в игре FIFA-2020, который устроил популярный паблик о футболе «433» и который стартует уже на этой неделе, примут участие 32 футболиста. Отмечается, что Россию представит защитник «Уфы» и молодежной сборной Данил Круговой. Также можно будет поболеть за игрока ЦСКА Хердура Магнуссона, который выступит за родную Исландию. Конкуренцию им составят действительно топовые соперники: Ромелу Лукаку (Бельгия), Александр Зинченко (Украина) и другие. «Очень рады, что наш футболист представит Россию на этом турнире, — заявил «Известиям» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. — Конечно, следим и за Зинченко (футболист «Манчестер Сити» раньше играл за «Уфу»). Было бы неплохо, если бы они с Круговым встретились в финале», — заметил он.

И как полузащитник «Уфы» присоединился к челленджу «Оставайся дома», рассказали на «Матч ТВ». В сюжете сообщается, что «22-летний хавбек Николай Гиоргобиани пожонглировал туалетной бумагой в зале супермаркета, после чего ударом пяткой направил рулон в продуктовую тележку». Комментируя несоответствие лозунга «Оставайся дома» и видео в магазине, в аккаунте клуба отметили, что «за продуктами раз в неделю сходить в супермаркет можно». В челлендже приняли участие многие известные футболисты мира: Лионель Месси, Серхио Рамос, а также Андрей Аршавин, говорится в сюжете.

О недосказанности «Салавата»… ХК «Салават Юлаев» имеет чувство недосказанности из-за досрочного завершения плей-офф Континентальной хоккейной лиги, так как команда нацеливалась на наивысший результат. Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Александр Курносов. 25 марта руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. «Безусловно жалко, что не удалось довести до конца сезон, мы прошли одну из сильнейших команд Восточной конференции. Мы были на подъеме, "зеленое дерби" — это в любом случае была бы уникальная серия, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда готовишься весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остается какая-то недосказанность, немного жалко», — подчеркнул Курносов.

…И уходе Умарка. Также ТАСС информировал, что шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, выступавший за уфимскую команду с 2015 года, покидает ее. «Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как "Салават Юлаев". С самого первого дня моя семья и я были встречены с распростертыми объятиями городом и жителями Уфы. Это место, где мои дети провели свои первые годы, и мы всегда будем носить его с собой, я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу», — написал 33-летний хоккеист в Instagram.