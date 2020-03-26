Фото: Олег Яровиков В Башкирии под наблюдением по коронавирусу находятся 36 иностранцев Фото: Олег Яровиков

В Башкирии под наблюдением медиков по новой коронавирусной инфекции находятся 36 иностранцев. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора республики Александра Жеребцова, все эти граждане прибыли в регион с начала февраля. Это 24 гражданина Китайской Народной Республики, восемь итальянцев, два из Германии, по одному — из Польши и США.

«Сегодня 19 иностранцев прошли обсервацию с двукратным лабораторным исследованием, — уточнил Александр Жеребцов. — Двое выехали, остальные остаются под медицинским наблюдением в Баймакском районе, Октябрьском и Уфе».

Представитель регионального Роспотребнадзора уточнил, если «все будет нормально», то на этой неделе их снимут с карантина.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее отметил, что правительство республики с этого дня будет проводить совещания два раза в неделю. Одно по понедельникам, второе — по четвергам. Последнее будут посвящать исключительно COVID-2019.