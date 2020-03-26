Объявлена новая дата Тотального диктанта-2020

Из-за угрозы распространения нового коронавируса по всему миру Тотальный диктант, который должен был пройти 4 апреля, отменен. С новой датой организаторы уже определились. В итоге всемирная акция грамотности пройдет 17 октября. Отметим, что Тотальный диктант впервые за 17 лет пройдет осенью.

«Тотальное путешествие пройдет через одиннадцать оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября. С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к Тотальному диктанту в офлайн — и онлайн-формате, — сообщили организаторы. — Поскольку многие участники ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку».

Подробности на сайте Тотального диктанта.