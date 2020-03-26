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Первый дистанционный День открытых дверей БГПУ имени Акмуллы пройдет на сайте bspu.ru

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Традиционный день открытых дверей в этом году Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы проводит в необычной форме. Поскольку пригласить будущих абитуриентов в вуз сейчас возможности нет, в университете было принято решение провести презентацию вуза в дистанционном формате.

Первый дистанционный День открытых дверей пройдет, как и было запланировано, 28 марта. Но не в стенах Башгоспедуниверситета, а на его официальном сайте bspu.ru. Здесь для абитуриентов и их родителей будут размещены видеоролики об университете и его институтах и факультетах. А также будет возможность задать вопросы специалистам приёмной комиссии.

Башкирский государственный педагогический университет известен в республике как современный, инновационный, высокотехнологичный вуз. Хорошо оснащенные учебные кабинеты и компьютерные классы, современное оборудование в лабораториях — все это позволяет не только использовать самые современные технологии в учебном процессе, но и научить студентов применять все это в будущей работе.

Во многом технологическому развитию вуза способствует наличие собственных IT-специалистов из числа преподавателей и студентов Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Программисты и IT-специалисты, администраторы баз данных и архитекторы информационных систем, подготовленные в институте, востребованы на рынке труда и составляют серьезную конкуренцию выпускникам технических вузов. И в ситуации массового перехода студентов на дистанционное обучение все эти характеристики оказались особенно актуальны.

Дистанционный режим обучения знаком преподавателям и студентам университета с 2014 года. Последние 6 лет в вузе велась постоянная и планомерная работа по созданию контента по учебным дисциплинам, увеличению мощностей университетской образовательной платформы. Разрабатывались аналитические инструменты, формирующие отчетность о посещаемости различных курсов и активности студентов, востребованности тех или иных материалов. Таким образом создавалась электронная информационно-образовательная среда вуза.

Сейчас система дистанционного обучения активно используется студентами очного и заочного отделений БГПУ, а также слушателями курсов повышения квалификации. В каталоге образовательных материалов — более 3000 только видеолекций, не считая других форм организации работы в удаленном формате. За последние пять лет более 400 преподавателей университета прошли повышение квалификации по работе в системе дистанционного обучения. Поэтому переход всего университета на массовое использование дистанционных образовательных технологий оказался для вуза не стрессовым, а проходил в рабочем порядке.

Кроме того, развитая электронная информационно-образовательная среда Башгоспедуниверситета помогла быстро перейти на дистанционную форму обучения и Колледжу БГПУ им. М.Акмуллы.

ИА «Башинформ»
Теги: БГПУ имени М. Акмуллы, день открытых дверей
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