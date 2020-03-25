Фото: ОП РБ В Уфе обсудили международный опыт внесения поправок в конституции Фото: ОП РБ

В Уфе 25 марта состоялось экспертное обсуждение на тему «Внесение поправок в Конституцию РФ. Международный опыт» в формате открытой встречи с представителями СМИ. Мероприятие организовали Ассоциация «Независимый общественный мониторинг», региональные отделения: по защите избирательных прав «Гражданский контроль», общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы», и Общественная палата Башкирии.

Представители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» презентовали платформу «НОМ24» и доклад о международном опыте внесения поправок в конституции.

Так, Швейцария каждый год вносит изменения в Основной закон страны. Раз в несколько десятков лет вносят изменения Тайланд, Португалия и Финлядия. В Индии поправки в Основной закон страны вносились более 500 раз. В ряде стран голосование за внесение изменений в основной закон проходит лишь представительными органами без общенародного голосования.

На фоне международного опыта этих стран процедура внесения поправок в Конституцию Российской Федерации согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций. Вместе с тем многие граждане не вникают в суть вносимых поправок, необходимо продолжать разъяснять их населению, пришли к выводу эксперты.