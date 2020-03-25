Фото: Олег Яровиков В Башкирии внесли изменения в Указ о повышенной готовности Фото: Олег Яровиков

В Башкирии внесли изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Поправки регламентируют действия людей, организаций, бизнеса в условиях распространения коронавируса.

В Указе прописывается, что граждане, прибывшие из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней вместе с домочадцами.

Организации должны приостановить работу развлекательных и досуговых, спортивных заведений.

Общепит обязан обеспечить нахождение в одном помещении одновременно не более 50 человек, расстояние между посетителями должно составлять не менее 1,5 метров. Запрещается предоставление услуги курения кальянов. Оплату принимать безналичным способом. В целом лучше предпочесть удаленное обслуживание – вынос или доставка еды на заказ.

Министерству образования поручается организовать выдачу продуктовых наборов школьникам, которые обеспечиваются бесплатным питанием, и во время дистанционного обучения.

При распределении средств индивидуальной защиты в первую очередь обеспечиваются медработники и люди контактирующие с зараженными.

Режим повышенной готовности был введен в республике 18 марта.