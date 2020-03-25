Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.84 ↓

EUR 85.42 ↑

25 марта Среда

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии внесли изменения в Указ о повышенной готовности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии внесли изменения в Указ о повышенной готовности Фото: Олег Яровиков

В Башкирии внесли изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Поправки регламентируют действия людей, организаций, бизнеса в условиях распространения коронавируса.

В Указе прописывается, что граждане, прибывшие из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней вместе с домочадцами.

Организации должны приостановить работу развлекательных и досуговых, спортивных заведений.

Общепит обязан обеспечить нахождение в одном помещении одновременно не более 50 человек, расстояние между посетителями должно составлять не менее 1,5 метров. Запрещается предоставление услуги курения кальянов. Оплату принимать безналичным способом. В целом лучше предпочесть удаленное обслуживание – вынос или доставка еды на заказ.

Министерству образования поручается организовать выдачу продуктовых наборов школьникам, которые обеспечиваются бесплатным питанием, и во время дистанционного обучения.

При распределении средств индивидуальной защиты в первую очередь обеспечиваются медработники и люди контактирующие с зараженными.

Режим повышенной готовности был введен в республике 18 марта.

ИА «Башинформ»
Теги: указ, повышенная готовность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии коронавирусной инфекцией заразился ребенок
Очередным заразившимся новой коронавирусной инфекцией в Башкирии стал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По сл
В России обнаружили 163 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки на территории России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зафиксированных заболевших COVID-19 возросло до 658
Убитый в Башкирии террорист мог проповедовать в мечети - СМИ
UPD: Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию о том, что ликвидированный спецназом ФСБ в субботу уфимец Бе
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, появились трое заболе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть