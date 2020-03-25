Фото: Олег Яровиков Путин предложил установить норму выплаты по больничному и увеличить пособие по безработице Фото: Олег Яровиков

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать тех, кто потерял работу или находится на больничном. Об этом он сообщил в своем сегодняшнем обращении россиянам, которое сделал в связи с мировой пандемией коронавируса.

Сейчас оплата больничного листа рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты, пояснил глава государства. В результате сотрудники, прежде всего, молодежь, получают «крайне низкие оплаты по больничному листу».

«Это конечно несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Она должна рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации».

Как подчеркнул в своем обращении россиянам Владимир Путин, экономика России, как и экономика других стран испытывает сильные негативные явления из-за коронавируса. Поэтому важно поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

«Сейчас за исключением некоторых категорий граждан максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда — до 12 130 рублей», — резюмировал президент России.